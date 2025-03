Exhaurides les entrades per al concert de Miguel Poveda

Miguel Poveda exhaureix les entrades per al seu concertAndorra Turisme

Les entrades per veure en directe el concert de Miguel Poveda, que tancarà la tercera edició del ClàssicAnd, s'han exhaurit. El cantaor de flamenc ha venut totes les localitats disponibles en menys de 24 hores. Un total de 270 persones podran gaudir de l'espectacle que se celebrarà el 18 de maig al vestíbul del Consell General. Segons l'organització, el ritme de vendes està sent molt positiu, la qual cosa "manifesta l'interès que ha despertat el cartell aquest any". De fet, la cantant d'òpera, Anna Netrebko, ja ha venut més de la meitat de les localitats.