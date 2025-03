Espot insta la comunitat internacional un compromís ferm per protegir els drets dels infants

Xavier Espot amb Volker Türk, Alt Comissionat de Nacions Unides per als Drets HumansONU

El cap de Govern, Xavier Espot, ha instat la comunitat internacional a reforçar la protecció dels drets dels infants afectats per conflictes armats. Ho ha fet en el llançament de la campanya ‘Prove it matters’, impulsada per l’ONU, Andorra i Malta, en el marc de la 58a sessió del Consell de Drets Humans a Ginebra.

Espot ha alertat sobre l’augment de violacions greus contra els infants i ha subratllat que “protegir els nens no és només un deure, sinó una responsabilitat compartida”. Andorra ha anunciat una contribució de 35.000 euros per a la primera fase del projecte, que busca fomentar la col·laboració internacional i la sensibilització sobre aquesta problemàtica.

La campanya inclou una instal·lació artística a la seu de l’ONU a Nova York, amb missatges de nens víctimes de conflictes escrits en figures de papiroflèxia. A més, Espot ha mantingut reunions bilaterals amb l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans, Volker Türk, i amb la directora general de l’ONU a Ginebra, Tatiana Valovaya, per reafirmar el compromís d’Andorra amb els drets humans, la igualtat de gènere i el desenvolupament sostenible.