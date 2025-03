Els mossos busquen una menor andorrana que va fugir d'un centre terapèutic de Tarragona

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Els mossos d'esquadra i els bombers de la Generalitat de Catalunya han posat en marxa un dispositiu de recerca per trobar una noia andorrana de 14 anys, Arabella R. B., que ha fugit d'un centre d'internament de menors d'un municipi de Tarragona. La policia andorrana ha indicat que la menor va marxar del centre ahir al migdia i que els cossos catalans els han avisat aquesta matinada de la desaparició de l'adolescent per si apareix pel Principat, una circumstància que de moment no s'ha produït.

La menor estava internada en l'escola terapèutica Can Ros, d'Aigumúrcia i els mossos d'esquadra han fet pública aquest matí la imatge com a desapareguda a les xarxes socials per demanar la col·laboració de la ciutadania per ajudar a trobar-la. La publicació detalla que la menor va desaparèixer ahir del centre, que fa 1,60 metres d'alçada i té els cabells i els ulls negres. I al moment de sortir del centre vestia samarreta verda, pantaló negre de xandall i sabatilles vermelles i negres.

Els serveis d'emergència de la demarcació de Tarragona estan fent la recerca pels voltants del centre amb el suport de guies canins i de drons. El dispositiu de recerca està integrat per 15 unitats terrestres i la participació d'agents del Grup de Recolzament d'Actuacions Especials (GRAE), i es podria incorporar un helicòpter que ja va treballar ahir en la recerca, segons indiquen mitjans catalans. Les informacions apunten que Arabella R. B. estava en una zona forestal propera al centre d'internament i quan els monitors li van demanar que tornés a l'interior de les instal·lacions, va fugir.

Els mitjans veïns assenyalen que la noia podria estar passant per un episodi de problemes de salut mental.