Debats sobre programes transfronterers d'ocupació juvenil

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L'ocupació juvenil és el tema de debat de les jornades de cooperació transfronterera organitzades per intercanviar experiències sobre els models models que apliquen Andorra, França i Catalunya i els programes que impliquen les tres territoris, segons informa la Generalitat catalana. La primera cita serà demà des de les 9.30 hores i durant tot el dia a la sala Sant Domènec de la Seu d'Urgell amb la presentació del projecte Trampoline II i de l'estudi 'Anàlisi de l'ocupació a la zona transfronterera de Catalunya'. El projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament regional a través del programa Interreg entre els tres països veïns per promoure i facilitar la mobilitat de les persones joves i la implicació diverses regions espanyoles i franceses i Andorra. Després es celebraran els fòrums transfronterers d'ocupació i joventut i a la tarda hi haurà tallers de cooperació tècnica territorial.

La segona part de les jornades es farà dijous al Principat a partir de les 10 hores sota el títol 'La cooperació transfronterera a Andorra. Oportunitats de cooperació transpirinenca'. Les trobades comptaran amb la participació del secretari d'Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, en representació andorrana.