Arrestat un vigilant de seguretat per furtar diners després de caure en el ‘frau del CEO’

La policia ha detingut aquest cap de setmana a Escaldes-Engordany un home de 22 anys, vigilant de seguretat d’un centre comercial, com a presumpte autor d’un delicte contra el patrimoni per un furt amb força. L’arrestat hauria sostret diners de la caixa enregistradora de l’aparcament i, posteriorment, hauria forçat un caixer automàtic amb una palanca i una destral, aconseguint un botí d’uns 300 euros.

Els fets van tenir lloc la matinada de dissabte, quan el vigilant va rebre una trucada d’un home que es feia passar per un col·laborador de l’encarregat de l’aparcament. L’individu li va indicar que havia de lliurar uns paquets, però que un d’ells no estava pagat i que, per poder completar el lliurament, calia abonar la quantitat corresponent. Seguint les instruccions del fals emissari, el vigilant va extreure diners de la caixa de l’aparcament. Un cop realitzat el pagament, es va adonar que havia estat víctima d’una estafa i va alertar el responsable de l’aparcament, qui va posar els fets en coneixement de la policia.

Aquest cas respon a l’anomenat frau del CEO, una modalitat d’estafa en què els delinqüents es fan passar per directius o proveïdors d’una empresa per aconseguir que els empleats realitzin pagaments fraudulents. Els estafadors recopilen informació prèvia de l’empresa per fer més creïble l’engany i pressionen les víctimes perquè actuïn ràpidament. La policia recorda que, per evitar aquesta mena de frau, cal verificar sempre la identitat de la persona que contacta, confirmar la informació per canals interns i no fer pagaments sense comprovar-ne la legitimitat.

DIVERSES DETENCIONS

A banda d’aquest cas, durant el cap de setmana la policia ha efectuat diverses detencions. Al Pas de la Casa, un home de 23 anys va ser arrestat divendres per un presumpte delicte contra la integritat física i moral i contra la seguretat col·lectiva. La mateixa nit, un altre home de 35 anys va ser detingut per amenaces de mort. L’incident es va produir quan el jove de 23 anys va ruixar l’altre a la cara amb un esprai de gas pebre, considerat una arma de port prohibit. La víctima el va perseguir fins a un establiment de restauració mentre li proferia amenaces.

Pel que fa a delictes contra la salut pública, s’han registrat quatre detencions per possessió de drogues. Un jove de 19 anys va ser arrestat divendres a la frontera del riu Runer amb 0,8 grams d’èxtasi, 2,5 grams d’haixix i 3,5 grams de marihuana. Durant la matinada de dissabte i diumenge, tres turistes d’entre 33 i 46 anys van ser detinguts al Tarter amb petites quantitats de cocaïna.

A més, la policia ha detingut quatre persones per conduir sota els efectes de l’alcohol. Entre elles, un home de 33 anys que va provocar un accident a Encamp, xocant contra un fanal i dos vehicles estacionats. Tot i intentar fugir, va ser interceptat i va donar una taxa d’1,52 grams d’alcohol per litre de sang.