Andorra la Vella, tercera millor destinació per descansar a les vacances

Andorra la Vella es troba la tercera classificada en la 'Guia de Turismo del Sueño' elaborada per Kayak. Es tracta d'una classificació on l'empresa qualifica destinacions d'arreu del món basant-se en factors com la contaminació acústica, la qualitat de l'aire, l'estabilitat política, l'accés a allotjaments amb spa i la proximitat amb la natura. Segons un estudi realitzat per Kayak, el motor de recerca de viatges, el 24% dels enquestats assenyala que espera poder "posar-se al dia amb la son i poder relaxar-se més". Split, la capital de Croàcia, encapçala la classificació, seguida de Canmore, al Canadà.