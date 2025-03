Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L’APDA va sancionar un particular per no informar sobre l’ús d’un sistema de videovigilància. Així ho va fer públic la mateixa agència, que informa que va amonestar aquesta persona “en comptes d’una sanció econòmica”. A més, haurà d’aplicar mesures correctives.