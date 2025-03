Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Dilluns de la setmana vinent s’obrirà la convocatòria per al programa de digitalització de les empreses, un projecte per al qual es preveu una partida de 500.000 euros i que té com a principals novetats ajudes per a la ciberseguretat i la intel·ligència artificial.