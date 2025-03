Un vigilant de seguretat força un caixer per ordre d'un estafador

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Un vigilant de seguretat d'un centre comercial de 22 anys ha acabat detingut aquest cap de setmana per sostreure 300 euros de robar la caixa registradora de l'aparcament i de forçar un caixer automàtic. El jove va ser víctima de l'anomenat "frau del CEO" ja que va actuar seguint les ordres d'un home que afirmava parlar en nom de l'encarregat de l'aparcament, segons informa la policia. Primer va agafar els diners de la caixa fent servir la clau d'accés i despres va emprar una palanca i una destral per manipular el caixer.

El cos de seguretat explica que el vigilant va rebre una trucada quan estava de servei la matinada de dissabte d'un home que li va dir que telefonava de part de l'encarregat perquè havia de lliurar uns paquets. L'estafador li va indicar que un dels paquets no estava pagat i que no podia fer l'entrega sense fer efectiu el pagament i la va anar donant instruccions per aconseguir els diners que el vigilant va anar seguint. La policia destaca que va ser el mateix jove qui va contactar amb el responsable de l'aparcament per explicar-li el que havia passat "quan es va adonar que l'havien enganyat".

El servei d'ordre detalla que el vigilant de seguretat va caure en una estafa de la qual ja ha alertat en diverses ocasions. Els estafadors es fan passar per responsables dels establiments o per proveïdors donant aparença de credibilitat perquè aporten dades reals de l'empresa. Una operativa amb la qual aconsegueixen "apressar els treballadors perquè facin una transferència amb tots els diners als quals tinguin accés", de caixes registradores, de caixes fortes o amb compra de targetes de prepagament d'Apple, assenyala la policia. Els delinqüents recopilen abans la informació de l'empresa "per fer l'engany el més creïble possible i juguen amb les presses i la por", destaca el cos de seguretat.

La policia recomana per evitar ser víctima d'aquests fraus "no donar mai per fet que la trucada és real" i verificar la informació pels canals interns trucant directament al responsable del negoci abans d'extreure dines o fer pagaments a comptes desconeguts.