'Strawberry Frappuccino' pretén conscienciar sobre el ciberassetjament

L'assetjament és un tema que preocupa, però amb l'aparició de les xarxes socials i les pantalles, la societat ha començat a actuar amb el ciberassetjament, que és "una situació que és difícil de descobrir, que de vegades és oculta, no sabem que es produeix i, per tant, és molt més difícil poder-hi arribar", ha declarat el secretari d'Estat d'Educació Josep Anton Bardina. Així doncs, des del ministeri d'Educació, amb la col·laboració d'Andorra Telecom, s'ha presentat 'Strawberry Frappuccino', una obra que pretén conscienciar als joves sobre la importància de denunciar els casos de ciberassetjament i com detectar-ho d'una forma més didàctica i distesa. Amb tres passis programats (del 10 al 12 de març), aquest dilluns s'ha fet la primera representació al Teatre comunal d'Andorra la Vella, on alguns dels alumnes del tercer curs de segona ensenyança de tots els sistemes educatius han pogut gaudir de l'obra.

"L'obra és una eina potent de cara als alumnes per ser conscients de la xacra i les conseqüències que té el ciberassetjament", ha mencionat la responsable RSC d'Andorra Telecom Inés Martí. En aquest sentit, s'ha volgut apostar pel format obra de teatre per poder tractar el tema d'una forma molt més propera, on, després de la representació, els alumnes tenen un col·loqui amb els actors sobre aquest tipus de situacions. "Es converteix en un recurs pedagògic on els alumnes poden treballar i parlar les situacions que es viuen", ha assenyalat Bardina. En total, són uns 800 alumnes que gaudiran d'una història d'amor juvenil on es tracten temes d'assetjament o, inclús, de pressió en situacions de relacions sexual. A més, el dimarts 11 es realitzarà un passi obert a les 19 hores per a totes les famílies o interessats a poder aprofundir els coneixements sobre un tema que "no només afecta en el camp educatiu, sinó també en molts altres camps", ha mencionat Bardina. "Totes les accions que serveixin per ajudar a expressar els sentiments i exterioritzar les coses afavoreix", ha incidit.

'Strawberry Frappuccino' narra la història d'amor de dos joves, on aviat es veu que la noia no vol fer el pas a mantenir relacions sexuals, però es veu pressionada per la parella. "És una obra atípica perquè no ens pensàvem que la meitat de l'obra estigues explicada amb una pantalla", ha mencionat l'alumne de tercer curs de segona ensenyança del Lycée Comte de Foix Marc Cases. El missatge ha estat clar i contundent, a més que la posterior xerrada amb els actors ha afavorit la integració del missatge del ciberassetjament. "Em quedo que és millor parlar les coses a la cara que al mòbil i que si tinc intencions de fer coses amb algú, però la persona no, parar i no pressionar", ha declarat l'alumna de tercer curs de segona ensenyança del Lycée Comte de Foix Chloe Pagès.

L'obra s'emmarca dins del desplegament del Pla nacional de la prevenció de l'assetjament escolar i el Pla de les tecnologies d'educació, impulsats pel ministeri d'Educació, i les accions de responsabilitat social comunicativa i protecció dels menors a internet d'Andorra Telecom.

Reunió amb el SEP

Davant una pregunta dels mitjans de comunicació sobre les proves per convertir els interins en docents, Bardina ha mencionat que aquest dilluns a la tarda està programada una reunió amb el Sindicat de l'Ensenyament Públic (SEP) per parlar del tema, on també s'hauran "de clarificar moltes coses". "No és el mateix parlar d'un edicte, on hi ha un procés d'una avaluació d'un perfil professional, que d'una avaluació contínua, que es fa dins de l'àmbit escolar i que persegueix altres condicionants", ha mencionat Bardina. Finalment, el secretari d'Estat d'Educació ha recordat la comunicació contínua que es manté amb el SEP.