Serras Collection gestionarà l’Eurostar

La firma catalana Serras Collection entrarà a gestionar el que fins fa uns dies es coneixia com a hotel Eurostar. Tal com va assenyalar el president de la companyia, Jordi Serra, en declaracions al Diari, l’objectiu és “canviar el concepte” que tenia fins ara l’immoble “per buscar alguna cosa més moderna” i “generar un ambient més semblant al d’una llar”. “Volem crear quelcom que sigui per a la gent d’Andorra, no només per al turista”, va assenyalar. Segons Serra, per aconseguir-ho és necessari dur a terme tot un seguit de canvis com la creació d’un restaurant de luxe, un centre termal o un gimnàs. D’igual manera, Serra va detallar que l’actual propietària de l’edifici, Molines Patrimonis, farà una inversió “d’uns milions d’euros” per “condicionar-ho a l’actualitat” i es tornarà a obrir de cara al novembre d’aquest any. Serras Collection, tot i ser l’empresa gestora, també col·laborarà amb una inversió total de fins a un 20% del muntant total de la reforma.