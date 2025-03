La reforma de l’entorn de Casa de la Vall s’allargarà fins al setembre del 2026

Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Les obres de reforma arquitectònica que ja han començat als voltants de Casa de la Vall s’allargaran fins al setembre del 2026. Així ho ha detallat l’arquitecte que lidera el projecte, Xavier Aleix. La reforma inclou l’obertura d’un túnel per a vianants per connectar el barri del Tossal amb la plaça posterior de l’edifici històric (una vella demanda dels veïns). Justament, en aquesta plaça s’hi aixecarà un amfiteatre amb capacitat per a 250 espectadors. El cost previst de les obres és de quatre milions d’euros, però, tal com ha dit Aleix, “es procurarà rebaixar-lo”.