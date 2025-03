Ramaderia vol limitar la construcció d’explotacions a 1.200 metres quadrats

Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El departament de Ramaderia opta per limitar la construcció d’explotacions a 1.200 metres quadrats. El nombre de plantes de les instal·lacions també es vol escurçar respecte de la norma actual: les noves explotacions que no superin els 800 metres quadrats podran gaudir de dues plantes; les que se situen entre els 800 i 1.200 metres quadrats hauran de disposar d’una única planta. Actualment, es permet un màxim de quatre plantes. Així ho ha detallat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, que ha presentat aquest matí el Projecte de llei de modificació de la Llei d’ordenament general del territori i urbanisme en l’àmbit de l’agricultura i la ramaderia (LOGTU). També es busca acotar l’extensió de les explotacions agrícoles, apícoles i forestals, que podran tenir una dimensió màxima de 500 metres quadrats i una alçada limitada de dues plantes. L’extensió horitzontal sempre haurà de garantir un terreny al voltant que sumi els mateixos metros quadrats (o més) de l’edificació. El reglament de modificació afectarà tres tipologies de terreny: el sòl urbà no consolidat, el sòl urbanitzable (que és el que estaria més afectat pel canvi de la norma) i el sòl no urbanitzable. Casal ha afirmat que la modificació busca tenir explotacions “més funcionals, mecanitzades i adaptades al benestar animal”, a banda de preservar la “integració paisatgística”.