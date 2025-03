Protecció Civil alerta del risc d’allaus

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La pertorbació Jana va deixar precipitacions al conjunt del Principat, amb gruixos de neu nova de 20 centímetres per sobre dels 2.000 metres, que es van anar acumulant des de la passada nit. Entre les zones més destacables es troba Sorteny, amb 32 centímetres de neu nova, Perafita, Envalira Antenes o les Fonts d’Arinsal, on s’han trobat fins a 22 centímetres, i el Bony de les Neres, Coll Pa i a l’estació de FEDA de Grau Roig, on hi havia fins a 20 centímetres de neu. Aquest fet ha comportat que el servei meteorològic hagi activat el nivell 3 sobre 5 de risc d’allaus a bona part del país.