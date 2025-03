El programa de digitalització d'empreses preveu una partida de 500.000 euros

Publicat per Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Dilluns de la setmana vinent s'obrirà la convocatòria per al programa de digitalització de les empreses, un projecte per al qual es preveu una partida de 500.000 euros i que té com a principals novetats ajudes per a la ciberseguretat i la intel·ligència artificial. El secretari d'Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, ha posat en relleu que la partida es dobla respecte a la inicialment prevista per al 2024 (posteriorment es va ampliar al doble) i considera que la nova edició serà "un èxit" exhaurint "de manera ràpida" l'import disponible.

Rossell ha reivindicat la utilitat del programa (el grau de maduresa de les empreses ha passat del 3,1 del 2021 al 4,31 del 2024) i la seva consolidació posant en relleu que va arrencar el 2022 amb una dotació de 250.000 euros i que ja l'any passat aquest import es va doblar, amb un canvi molt "substancial" que es va materialitzar el mes de juny per poder oferir a les empreses paquets personalitzats en funció del sector. La dotació de 500.000 euros es manté per a aquesta convocatòria i tal com s'ha esmentat entre les novetats hi haurà "l'impuls a la ciberseguretat amb la intenció de no deixar ningú enrere" i poder arribar a totes les empreses independentment que siguin "importants o essencials" que són les que estan obligades a complir certs requisits. A més a més, s'incorpora la intel·ligència artificial i en aquest sentit Rossell ha evidenciat que l'any passat les ajudes demanades van estar molt centrades en el disseny de web i posicionament i que això mostra que el teixit empresarial "vol ensenyar tot el que pot oferir i de la millor manera possible" i que per exemple una de les utilitats de la IA és que es puguin fer cerques a les pàgines en lloc de fer-les de manera manual, la qual cosa beneficia el posicionament de la pàgina. Els empresaris han mostrat interès en aquest tipus d'aplicacions ja que segons Rossell cada vegada es veu més que la IA ofereix "coses més concretes".

Altres novetats són que el programa d'assessorament es reforça per "millorar l'experiència dels usuaris" i atendre "les seves necessitats". Per això, l'autodiagnosi serà més senzilla gràcies a un llenguatge "més clar i entenedor"; s'incorpora la IA com a nova eina de dimensió d'anàlisi i el procés d'avaluació de les empreses es millora amb un segon qüestionari sobre el seu progrés.

I pel que fa als paquets que ja es van impulsar l'any passat, es mantenen incorporant la IA i la ciberseguretat a més a més de l'anàlisi i explotació de dades, que s'afegeixen a solucions com el disseny de pàgines web, el posicionament de les mateixes i la formació en digitalització.

El secretari d'Estat de Transformació Digital ha incidit que un altre dels beneficis d'aquests programes de digitalització ha estat la creació d'un catàleg de proveïdors de serveis que ja compta amb 150 inscrits i ha reivindicat també el suport que es tindrà per part de Microsoft després de l'acord a què es va arribar a través d'Andorra Digital. Rossell ha remarcat que es treballa perquè n'hi hagi d'altres amb altres tecnològiques.

A l'últim cal destacar que es mantenen els percentatges dels imports d'aquests paquets, però s'ajusten els màxims subvencionables per "garantir que aquest pressupost arribi a més empreses", ha manifestat el responsable governamental de transformació digital.