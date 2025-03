Un mes d’arrest per deixar sense pagar la despesa en restauració

El Tribunal de Corts ha condemnat dues persones per una “estafa privilegiada” després d’haver-se allotjat en un hotel d’Escaldes-Engordany i haver marxat sense pagar els serveis addicionals consumits durant l’estada. Els acusats, B. P. i M. J. M. C., no es van presentar al judici i han estat declarats en rebel·lia processal.

Els fets es remunten al gener de l’any passat, quan els condemnats van fer una reserva a l’Hotel Roc Blanc per sis nits, pagant prèviament el cost de l’habitació. Durant l’estada, però, van utilitzar diferents serveis de restauració per un total de 327 euros. En el moment de marxar, van abandonar l’hotel sense fer el check-out i sense abonar la factura, malgrat les peticions del personal. L’intent de cobrar l’import a través de la targeta de crèdit facilitada com a garantia també va ser denegat. Els responsables de l’hotel també van intentar contactar-hi per correu electrònic i telèfon, però sense obtenir resposta.

Davant d’aquesta situació, el director de l’hotel va presentar una denúncia per recuperar la quantitat impagada. El Ministeri Fiscal va qualificar els fets com una estafa privilegiada, atès que l’import era inferior a 600 euros, i va sol·licitar per als acusats una pena d’un mes d’arrest domiciliari condicional, així com el pagament de la suma reclamada.

El tribunal ha donat la raó a l’hotel i ha condemnat els acusats a un mes d’arrest domiciliari condicional amb suspensió durant el mateix període. A més, hauran d’indemnitzar solidàriament l’establiment amb els 327 euros impagats, més els interessos legals fins a la seva liquidació. També se’ls imposa el pagament de les despeses processals.

A causa de la situació de rebel·lia, els condemnats poden presentar recurs d’audiència. El Ministeri Fiscal, per la seva banda, té un termini de 15 dies per recórrer la sentència davant el Tribunal de Corts. La resolució posa de manifest la importància de respectar les obligacions contractuals en el sector hoteler i les conseqüències de no fer-ho.