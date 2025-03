Les matriculacions augmenten un 16% al febrer

Publicat per Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El mes de febrer s'ha tancat amb la matriculació de 341 vehicles, que representen un increment del 16,4% en comparació amb les 293 matriculacions del mateix mes del 2024, segons publica Estadística. Les xifres indiquen que hi ha hagut 36 compres més de turismes, de 182 a 218; un dotzena d'operacions més de motocicletes i ciclomotors, de 77 a 65; el doble de compres dels anomenats altres tipus de vehicles, que passen de 7 a 14; i una baixada en 7 unitats de camions i camionetes, de 39 a 32.

Les matriculacions de vehicles acumulades aquest 2025 han estat 600, un 0,5% en comparació al mateix període anterior, en el qual es van matricular 597 vehicles. Les categories que presenten variacions positives són: altres amb nou unitats de pujada, de 10 a 19; camions i camionetes augmenten de 55 a 64; turismes baixa de 411 a 396; i motocicletes i ciclomotors es mantenen en 121 unitats.

Pel que fa a les matriculacions tenint en compte el tipus d'energia feta servir, tenim que el mes de febrer presenten un increment els de gasoil, amb un 1,6%. S'ha mantingut estable gasolina amb una variació nul·la. Pel que fa als vehicles elèctrics 100%, aquest mes se n'han matriculat divuit, nou més que al mateix mes de l'any anterior. Quant als vehicles híbrids, en termes globals se n'han matriculat 85, 35 més que a l'any anterior. Finalment, dels vehicles sense carburant, aquest mes se n’han matriculat vuit, és a dir, tres més que al mateix mes de l’any anterior.

Aquest 2025 i en comparació amb el mateix període de l’any anterior, cal destacar la disminució de matriculacions en els vehicles de gasolina amb 45 menys (un 13,1%), en els de gasoil amb cinc menys (un 4,5%) i dels híbrids gasolina endollable, també amb cinc menys (un 13,5%), mentre que amb variacions positives destaquen les matriculacions dels híbrids gasolina no endollable amb 40 més (64,5%) i dels híbrids de gasoil no endollable, amb vuit més (66,7%).

Les matriculacions de vehicles durant els darrers dotze mesos han estat 3.778, el que representa una variació percentual negativa del 5,4% respecte al mateix període anterior, en el qual se'n van matricular 3.994. En els darrers dotze mesos ha tingut una variació positiva altres amb un 8,1%. Per contra, els grups que han tingut variacions negatives són camions i camionetes, amb un 6,8% menys, turismes amb un 6,4% menys i motocicletes i ciclomotors amb un 3,3% menys.

Durant els darrers dotze mesos, i en comparació amb els dotze mesos anteriors, cal destacar la disminució de matriculacions, en termes absoluts, en els vehicles de gasolina amb 139 vehicles menys (un 6,2%) i en els de gasoil amb 153 menys (un 20,7%). En la resta de categories s’han matriculat 513 vehicles híbrids de gasolina no endollable, 186 vehicles híbrids de gasolina endollable, 164 elèctrics 100%, 104 vehicles híbrids de gasoil no endollable, 100 vehicles sense carburant i tretze híbrids de gasoil endollable. En el cas dels elèctrics augmenten un 10,8%; els de gasolina endollable cauen un 13,1%, els no endollables pugen un 14,8% i també augmenten un 18,2% els de gasoli endollable. Cauen un 1% els de gasoil no endollable i creixen un 26,6% dels sense carburant.