Les dones són encara minoria en els cossos de seguretat

La incorporació de les dones en els cossos especials uniformats ha estat una llarga reivindicació de transformació. Històricament, aquestes feines estaven associades a uns estereotips de gènere molt marcats. En els últims anys, s’ha treballat per intentar esmicolar aquests estereotips i, alhora, s’ha mirat de fomentar la igualtat d’oportunitats. S’ha potenciat que s’incrementi la presència femenina i, de mica en mica, sembla que va sent així, però, tot i això, el camí és lent, ja que la presència d’agents femenines continua sent baixa. El cas contrari succeeix pel que fa als cossos especials no uniformats com ara el diplomàtic i el d’educació, en què la presència femenina és majoritària amb escreix en ambdós casos.

El 2022, el nombre de dones que formaven part dels cossos especials uniformats (policia, bombers, penitenciari i banders) era de 33, segons dades del Departament d’Estadística del Govern. Tot i això, actualment són 26 els efectius femenins entre tres dels cossos esmentats anteriorment, bombers, penitenciaris i banders, a les quals cal afegir les 25 de la policia. Del total, 15 dones formen part del cos de Duana. De fet, l’executiu recorda que entre les promocions del 2022 i el 2024 hi van accedir 5 dones, cosa que representa el 45% de les noves incorporacions. A més, cal tenir en compte que en l’organigrama del departament, la responsable de la Duana és una dona (directora adjunta de Duana i recursos humans). Al cos penitenciari hi ha vuit dones, i entre els bombers els efectius femenins són tres.

“La direcció de Policia voldria que el personal del cos fos un reflex de la societat, si hi ha vora 50% dones i 50% homes, ens agradaria que fos similar. De moment n’estem lluny, però treballem per aconseguir-ho”, expliquen des de la Policia. Precisament, els últims anys ho estan incentivant amb més presència femenina a les campanyes publicitàries i en xerrades en escoles i centres de segona ensenyança perquè les noies i les adolescents tinguin referents amb què emmirallar-se.

En aquests moments, el cos disposa de 258 agents, de les quals 25 són dones. “No es presenten les que nosaltres voldríem”, lamenten des de la Policia. “Aproximadament, els últims anys, quan s’obre un concurs s’hi presenten cinc dones de vint places disponibles”, detallen. Consideren que un dels motius pels quals no es presenten és perquè és una feina “molt vocacional”, i si això no es té, és “complicat” que n’hi hagi més.

Per poder arribar a la paritat, una opció seria imposar quotes, però això no s’ha aplicat mai perquè “tindríem places vacants i no ens ho podem permetre”, expliquen des del cos, atenent que s’han de cobrir jubilacions i les forces de seguretat andorranes no tenen un planter com el d’Espanya, pel qual s’arriben a presentar milers de persones a les convocatòries.

Per aquest motiu, es plantegen fer alguns canvis normatius. La intenció és que de cara a la pròxima convocatòria, que ha de tenir lloc al llarg d’aquest 2025, se suprimeixi l’alçada mínima que es requereix per accedir al cos. L’estatura mínima per a les dones és d’1,60 centímetres, tal com recull la normativa vigent. “Això fa que moltes dones no passin el tall, i la veritat és que hem perdut bones candidates”, afirmen des de la direcció del cos. Dins d’algunes unitats, no és necessari ser molt corpulenta, com seria el cas, per exemple, de la unitat de delictes tecnològics. Per aquesta raó, s’està discutint la qüestió.

NOMÉS UN 20% SÓN DONES

La presència femenina als diferents serveis de circulació és notablement inferior a la dels homes. De fet, vuit de cada deu agents són del gènere masculí. Segons es desprèn de les dades facilitades pels comuns, actualment al país hi ha 227 agents de circulació, dels quals només una cinquantena són dones, un 20% del total.

Si es comparen aquestes dades amb les facilitades a finals de desembre del 2023, s’observa com la presència femenina als cossos de circulació s’ha incrementat, tenint en compte que en aquell moment eren 43 dones entre 222 efectius totals (19,37%).