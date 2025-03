L'APDA amonesta un particular per no informar sobre l'ús de càmeres de videovigilància

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L'Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA) va sancionar el 21 de gener d'enguany un particular per no informar sobre el tractament de dades en un sistema de videovigilància. Així ho ha fet públic la mateixa agència que informa que ha amonestat aquesta persona "en comptes d'una sanció econòmica". A més, haurà d'ajustar les operacions de tractament a les disposicions de la LQPD, implementant les mesures correctives necessàries per solucionar la infracció.

L'amonestació va arribar degut a que el particular no va aportar cap evidència que posava a disposició de les persones enregistrades la informació sobre el tractament de les seves dades personals, ni mitjançant cap cartell de zona videovigilada ni cap altre mitjà.