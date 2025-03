Els agressors han deixat de pagar 14.000 euros d'indemnitzacions per violència de gènere

Publicat per Daniel Muñoz Creat: Actualitzat:

Els agressors han deixat de pagar 14.000 euros de les indemnitzacions a les víctimes de violència de gènere durant els últims deu anys. Així ho ha anunciat la presidenta del grup parlamentari Socialdemòcrata, Judith Casal, durant la presentació de la proposició de llei per a modificar la llei per a l'erradicació de la violència contra les dones. D'igual manera, també s'ha explicat que el muntant total d'indemnitzacions derivades de la responsabilització d'agressions ha sigut de 125.000 euros entre l'any 2015 i 2024.

Com ha apuntat la presidenta suplent del grup parlamentari de Concòrdia, Núria Segués, la proposició de llei permetrà "articular mecanismes de reparació a les víctimes" quan l'agressor no pugui fer-se càrrec a nivell econòmic de la pensió a pagar. Les persones beneficiàries serien les víctimes de violència de gènere, de maltractaments en l'àmbit domèstic o delictes contra la llibertat sexual comesos contra una dona del país, sigui major o menor d'edat. En el cas de mort, les persones beneficiàries passarien a ser els damnificats indirectes com podrien ser els fills. Segués també ha detallat que per a acreditar la condició de víctima es necessitarà la condemna ferma d'una sentència judicial. La proposició també estableix un règim d'incompatibilitat en els casos que la persona ja estigui rebent una prestació per part de l'agressor.