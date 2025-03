Detingut per ruixar gas pebre a la cara d'un altre home

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La Policia ha detingut aquest cap de setmana dos homes implicats en una baralla al Pas de la Casa que va acabar amb l’ús de gas pebre i amenaces de mort.

Els fets van tenir lloc quan un jove de 23 anys va ruixar gas pebre a la cara d’un home de 35 anys durant una disputa. Després de l’incident, el jove es va refugiar en un establiment de restauració i va alertar els agents de la Policia. L'altre implicat el va perseguir fins al local, amenaçant-lo de mort.

En arribar al lloc, els agents van procedir a la detenció dels dos individus. El jove de 23 anys ha estat arrestat com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral i contra la seguretat col·lectiva, ja que portava una arma considerada de port prohibit. L'home de 35 anys ha estat detingut per un presumpte delicte contra la llibertat per amenaces de mort.