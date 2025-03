Només un de cada 4 residents a Canillo té nacionalitat andorrana

Només el 28% de la població de Canillo és andorrana. Tal com va publicar el departament d’Estadística, el mes de gener la parròquia tenia un total de 6.073 habitants, dels quals 1.729 eren nacionals. En la resta de poblacions del país, el nombre d’andorrans no representa en cap cas menys del 41,4% del total d’habitants.

Analitzant en profunditat aquestes dades, la resta de nacionalitats corresponen, en aquest ordre, a un 24,2% de nacionalitat espanyola, un 9,9% de població francesa, un 5,8% de portuguesos i un 31,6% correspon a altres grups nacionals, en què destaquen principalment els argentins, colombians i peruans. La suma total d’aquest últim grup donaria un 71,5% dels habitants de la parròquia, és a dir, 4.344 persones.

Per contra, la localitat que més població andorrana acumula és Sant Julià de Lòria, on fins al 56,3% dels habitants han nascut o tenen la nacionalitat del Principat. És a dir, un total de 5.714 persones. De la mateixa manera, també és la localitat que menys ciutadans té en aquest apartat de població llatinoamericana: només un 7,8%.

En conjunt, la segona nacionalitat que més abunda al Principat és l’espanyola, amb un total de 20.744 persones el gener de 2025, i és a les parròquies d’Escaldes-Engordany i a la d’Ordino on més concentració es dona. Un 25,8% i un 25,7%, respectivament. En canvi, en la que menys s’estableixen són a Encamp, on només representen el 19,4% de la població.

Una altra de les dades curioses que es desprenen de la publicació de les xifres emeses pel departament d’Estadística és que la població andorrana del país va augmentar durant l’últim any 2024 en un 1,3%, i va passar dels 39.012 als 39.460.

En aquesta línia, una de les comunitats que també més han crescut durant els últims temps al Principat és la brasilera, que registra un augment del 10,2% durant el 2024, i va passar dels 568 residents als 626. Per la seva part, els portuguesos, en regressió des dels últims anys, continuen sent el tercer grup poblacional més important, amb un 9,8% del total.

Canillo és també la parròquia on més població masculina hi ha, en què representa un 55,5%. A l’altra part de l’estadística hi ha Escaldes-Engordany, que és on n’hi ha menys, amb un 50,8%, i un 49,2% de dones.