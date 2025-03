L’envelliment s’apropa als nivells europeus

L’envelliment de la població és una realitat que afecta Andorra i la resta d’Europa. Segons les dades més recents del gener, la població andorrana ascendeix a 87.303 persones, un augment del 2,3% respecte a l’any anterior. Tot i aquest creixement, la proporció de persones majors de 64 anys continua creixent i ja suposa el 15,4% de la població total.

A Europa, la mitjana d’edat se situa en 44,7 anys, amb països com Espanya (45,6 anys), Itàlia (48,7) i Portugal (47,1) al capdavant del rànquing d’envelliment. En canvi, Luxemburg i Irlanda mantenen poblacions més joves, amb mitjanes per sota dels 40 anys. Andorra, amb una edat mitjana estimada de 44 anys, se situa en la mitjana europea, però amb una taxa d’envelliment que s’incrementa any rere any. La població major de 64 anys a la Unió Europea representa el 21,6% del total, mentre que a Andorra aquest segment encara és més baix. Tot i això, la tendència demogràfica indica que el Principat es dirigeix cap a un escenari similar al dels països més envellits.

Un dels factors que poden mitigar l’envelliment és la immigració. A Espanya, el 42% dels estrangers tenen entre 25 i 44 anys, fet que contribueix a rejovenir la població activa. A Andorra, la població estrangera representa el 54,8% del total, amb col·lectius destacats d’espanyols (248%), francesos (4,5%) i portuguesos (10%). Destaca especialment l’augment de persones amb nacionalitat argentina (+13,7%), colombiana (+35,4%) i peruana (+30%). El creixement de la immigració a Andorra ha estat clau per al manteniment del mercat laboral, però no ha estat suficient per frenar el procés d’envelliment. Així i tot, el flux migratori podria tenir un paper fonamental en els pròxims anys si es manté una política d’atracció de joves professionals.

La taxa de dependència mesura la proporció de persones jubilades en relació amb la població en edat de treballar. A Espanya se situa en el 31%, mentre que a Itàlia i Portugal supera el 38%. A Andorra, aquest indicador encara es manté a nivells moderats, però la seva evolució apunta a un increment progressiu que està pressionant el sistema de pensions i serveis socials. Segons les dades més recents de la CASS, el juny del 2024, la taxa de dependència era de tres assegurats actius per cada pensionista de la branca de jubilació. Això dona com a resultat aproximadament un 33%. En comparació, a Espanya la taxa de dependència és del 31%, i en països més envellits com Itàlia i Portugal supera el 38%. Andorra encara es manté en una posició relativament avantatjosa, però la tendència a l’envelliment apunta que aquesta xifra podria augmentar en els propers anys.

Aquesta ràtio indica que hi ha tres treballadors en actiu per cada persona jubilada, una xifra que es manté estable respecte a l’any anterior. Tot i això, l’envelliment progressiu de la població andorrana i la baixa taxa de natalitat, situada en 6,2 naixements per cada mil habitants, una de les més baixes d’Europa, podrien posar pressió sobre aquesta proporció en el futur.

És important destacar que, segons l’FMI, l’envelliment de la població a Andorra requereix reformes en els sistemes sanitari i de pensions per garantir-ne la sostenibilitat a llarg termini. Tot i que la taxa de dependència actual és relativament positiva, les tendències demogràfiques actuals suggereixen la necessitat d’implementar polítiques proactives per mantenir l’equilibri entre la població activa i la jubilada.

INVERSIÓ

Un altre aspecte econòmic rellevant és la necessitat de més infraestructures assistencials. L’augment de persones grans requerirà més inversió en residències geriàtriques, serveis d’atenció domiciliària i un reforç del sistema sanitari per atendre patologies associades a l’edat avançada. Les perspectives no són optimistes. L’últim informe del departament d’Estadística calcula un creixement demogràfic significatiu, amb un augment de la població condicionat per la immigració i la baixa natalitat. Segons l’escenari, la població passarà a 100.000 habitants el 2036. No obstant això, els diferents escenaris projectats reflecteixen una forquilla de població que oscil·la entre els 93.672 i els 107.705 habitants. En l’escenari de màxim creixement, el ritme migratori i una lleugera recuperació de la fecunditat portarien Andorra a superar els 107.000 residents, mentre que en el més conservador, la població només augmentaria un 9,8%, amb un increment més moderat. L’esperança de vida continuarà a l’alça, amb un increment d’1,9 anys per als homes i d’1,3 anys per a les dones fins al 2036. Aquest factor, sumat a una fecunditat entre les més baixes del món, accentuarà el procés d’envelliment. L’estudi preveu que el nombre mitjà de fills per dona passi del 0,82 registrat el 2023 a 1,00 el 2036, augment insuficient.