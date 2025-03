El Fòrum de la Joventut reclama ampliar els serveis d’atenció psicològica pels joves

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El passat 22 de febrer es va dur a terme una jornada de debat a l'Espai jovent d'Escaldes, organitzada pel Fòrum Nacional de la Joventut, i on es va destacar l’impacte de la precarietat en el benestar emocional i la necessitat d’ampliar els serveis d’atenció psicològica per a les persones joves. En la jornada també es va posar sobre la taula la necessitat de més protecció davant l’acomiadament lliure, la precarietat en les pràctiques laborals i la importància de l’organització sindical, així com la problemàtica dels lloguers abusius, la manca d’habitatge assequible i la necessitat de regulacions més efectives per frenar l’augment dels preus, segons informa el Fòrum Nacional, que ha celebrat la 19a Assemblea Jove, on ha aprovat, amb un total de 120 vots, l’informe de gestió social i econòmica anual del 2024, la modificació de l’avantprojecte de pressupost per al 2025 i la nova Taula Permanent.