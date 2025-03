Els bombers anuncien un acord de col·laboració amb Catalunya

Els bombers anuncien més col·laboracions amb la Generalitat de Catalunya. Segons va explicar el director del cos, Jordi Farré, divendres passat durant l’acte del patró, aquest “ens donarà la potestat de poder, en el marc de les competències compartides tant de bombers de la Generalitat com de bombers d’Andorra, entrar en territori català a prestar suport i viceversa”. Farré indica que “sempre havíem fet gala del bon veïnatge i de prioritzar la prestació de socors o d’auxili d’una banda o l’altra de la frontera”, però que fins ara “no hi havia un marc normatiu específic entre els dos cossos”.

El següent pas serà impulsar quatre protocols específics per acabar desplegant l’acord. Un fa referència a l’actuació a Os de Civís, que, segons va explicar Farré, “és una població on és més fàcil accedir per Andorra” i “on moltes vegades entrem sobretot en transport sanitari”. Un altre fa referència “al procediment d’actuació conjunta per accidents a l’aeroport d’Andorra-la Seu”, i un últim que parla “dels rescats de muntanya en zones transfrontereres”.

Farré va posar en relleu també que durant aquestes setmanes ja s’ha començat a posar “fil a l’agulla” a la redacció d’aquests documents” i que “en breu, o almenys durant aquest any, els hauríem de tenir enllestits”. El director de bombers va explicar que aquesta ha sigut una operació de la qual “portaven molt temps parlant i negociant” amb el cos de la Generalitat.