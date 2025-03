Barcelona esdevé l’altaveu del feminisme andorrà

Acció Feminista va difondre ahir la realitat andorrana a Barcelona. Tal com va assenyalar la presidenta de l’associació, Laia Ferré, en declaracions al Diari, “moltes persones llegien les nostres pancartes i s’apropaven a nosaltres perquè els expliquéssim més coses de la situació actual del país”. “Quan els deies que, per exemple, l’avortament està penat, no s’ho podien ni creure. Barcelona és una realitat completament diferent”, va explicar. “És quan veus aquest tipus de situacions que t’adones del desconeixement sobre la situació del país que hi ha fora”, va detallar.

Segons Ferré, decidir marxar a la capital catalana va ser “una acció simbòlica i reivindicativa”, ja que “a Andorra sentim que no se’ns fa cas i no se’ns escolta”. En total, la presidenta d’Acció Feminista va comptar fins a una vintena de persones que havien fet el camí fins a Barcelona des del Principat, “més les dones que es van assabentar que hi veníem i van voler afegir-s’hi perquè viuen per la zona”. Però, segons ella, “el nombre no és tan important”, ja que la importància és el fet de “poder donar veu a les persones que no la tenen”. En aquest sentit, Ferré va detallar que “quan ens estem manifestant, ho estem fent per aconseguir uns drets, no com a una obligació. No volem institucionalitzar aquesta lluita tan necessària”.

Ferré va explicar que “moltes persones que a Andorra assistien a la manifestació que convocàvem han entès perfectament per què hem decidit baixar aquí”. “De fet, durant tot el dia estic rebent missatges de persones a les quals també els hauria agradat venir, però que finalment no han pogut. La gent ens desitjava sort i ens preguntava com estava anant tot. I són coses com aquestes les que et donen forces per seguir”, va afegir.

Una de les principals pors que hi havia al voltant de l’organització de la comitiva andorrana era la possibilitat de pluja a la capital de Catalunya, però, tal com va explicar Ferré, “no ha caigut ni una gota”, i això “també és una cosa per la qual hem de donar gràcies”.

La manifestació va ser organitzada per l’Assemblea 8M i estava convocada a la plaça Universitat de Barcelona. Aquesta va començar a caminar de manera puntual a les 18.00 hores. Estava encapçalada per una pancarta amb el lema “Les cures sostenen la vida”. La marxa va recórrer la Gran Via fins al passeig de Gràcia, va girar a la plaça Catalunya per la ronda Sant Pere i es va dirigir fins a l’Arc de Triomf, on es van fer els parlaments i l’acte de cloenda. Aquest any, el manifest elaborat des de la plataforma posava el centre de les seves reivindicacions en les tasques de les cures “infinites” i “imprescindibles per al manteniment de la vida”.

ATESES 327 DONES PER VIOLÈNCIA DE GÈNERE L'ANY PASSAT El servei d’atenció a les víctimes de violència de gènere va atendre un total de 327 dones per maltractaments per part de les seves parelles durant el 2024, xifra que representa un augment del 8,64% en comparació amb les 301 atencions registrades l’any anterior, el 2023. La Secretària General de l’Institut Andorrà de les Dones (IAD), Judith Pallarés, explica que “es denuncia més perquè cada cop les dones són més valentes, però és la punta de l’iceberg perquè hi ha moltes dones que encara no ho fan”.



Especialment, entre els joves hi ha més abús, segons indica Pallarés. “Hi ha molt de control a les xarxes, hi ha una manca d’intel·ligència emocional i a vegades es trasllada a situacions de violència i abús. Entre els adolescents hi ha un problema de no saber entendre les relacions”, detalla Pallarés. Això és a causa de les xarxes socials, Internet i la pornografia. Aquest últim cas fa que els joves normalitzin la violència vers les dones i “entenen que les relacions són així”, precisa Pallarés. Per aquest motiu, estan centrant molts esforços elaborant campanyes i treballant amb el jovent perquè rebin el missatge adequat.



LA BRETXA SALARIAL



La bretxa salarial entre homes i dones en el país és més notòria. Les dones van cobrar de mitjana 546 euros menys al mes que els homes el 2023. La mitjana del salari mitjà anual dels homes assalariats va ser de 2.703 euros, mentre que el de les dones va ser de 2.158. De fet, tal com es desprèn de l’informe d’estadístiques de gènere d’Andorra del 2023, en els últims cinc anys, els treballadors masculins han percebut una mitjana de 2.508 euros, enfront dels 1.974 per a les empleades femenines.