ADJRA motiva els joves a crear eslògans contra l’assetjament i per la inclusió

L’Associació per la Defensa del Jovent en Risc d’Andorra (ADJRA) impulsa un concurs d’eslògans per sensibilitzar sobre l’assetjament escolar. Destinat a alumnes de 10 a 18 anys, promou valors com el respecte i la inclusió. Els participants han de crear un eslògan original de màxim 10 paraules que contingui “inclusió” i/o “respecte”. Els guanyadors rebran 350 euros, i l’eslògan triat formarà part de la campanya de prevenció del 2025. Inscripcions obertes fins al 28 de març a través de la web d’ADJRA. També hi haurà un premi per a l’escola que més aportacions faci. L’entrega de premis serà el 5 de maig.