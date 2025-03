El servei d’atenció a les víctimes de violència de gènere va atendre 327 dones el 2024

Publicat per Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El servei d’atenció a les víctimes de violència de gènere va atendre un total de 327 dones per maltractaments per part de les seves parelles durant el 2024, xifra que representa un augment del 8,64% en comparació amb les 301 atencions registrades l'any anterior, el 2023. Pallarès explica que hi ha un augment dels casos perquè cada vegada les dones són més valentes a denunciar la violència de gènere. "Es denuncia més perquè cada cop les dones són més valentes, però és la punta de l'iceberg perquè hi han moltes dones que encara no ho fan", descriu la secretària general de l'Institut Andorrà de les Dones, Judith Pallarés Pallarés.

Especialment, entre els joves hi ha més abús, segons indica la treballadora de l'Institut Andorrà de les Dones. "Hi ha molt de control a les xarxes, hi ha una manca d'intel·ligència emocional i a vegades es trasllada a situacions de violència i abús. Entre els adolescents hi ha un problema de no saber entendre les relacions", detalla Pallarés. Això és a causa de les xarxes socials, Internet i la pornografia. Aquest últim cas fa que els joves normalitzin la violència vers les dones i "entenen que les relacions són així", precisa Pallarés. Per aquest motiu estan centrant molts esforços elaborant campanyes i treballant amb el jovent perquè rebin el missatge adequat.

La bretxa salarial s'aguditza

La bretxa salarial entre homes i dones en el país és notòria. Les dones van cobrar de mitjana 546 euros menys al mes que els homes el 2023. La mitjana del salari mitjà anual dels homes assalariats va ser de 2.703 euros, mentre que el de les dones va ser de 2.158. De fet, tal com es desprèn de l'informe d'estadístiques de gènere d'Andorra del 2023, en els últims cinc anys, els treballadors masculins han percebut una mitjana de 2.508 euros, enfront dels 1.974 per a les empleades femenines.

"Hi ha molta feina a fer" destaca Pallarés, sobre la igualtat de gènere que viu al país. Però la bretxa salarial no és l'única desigualtat laboral que pateixen les dones. Les tasques familiars les continuen efectuant majoritàriament les dones i això acaba tenint unes conseqüències. "La càrrega familiar fomenta que se saltin més les feines i això limita la seva carrera professional i la seva progressió", indica Pallarés, que agrega: "No pot ser que la maternitat et penalitzi". En aquest sentit, la secretària apunta que aquest fet podria ser un dels factors de la baixa natalitat del país.

Un altre factor discriminatori és el personal femení que arriba a càrrecs importants. La presència de dones en equips directius el 2021 va ser de 5,7% pel 13,4% dels homes. "Costa molt que les dones tinguin les mateixes condicions en els consells d'administració", lamenta la secretària general.