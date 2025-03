Andorra només recupera vint mil euros dels cent mil dels rescats

Els bombers han cobrat 20.000 dels 100.000 euros que es reclamen en concepte de les actuacions que són fruit de la imprudència de les persones. Tal com va afirmar el director del cos, Jordi Farré, ahir durant l’acte de celebració del patró de l’entitat, d’aquesta quantitat “hi ha un 30%” que encara s’està en espera de poder cobrar, ja que “els tràmits estan realitzats, però encara no s’ha fet efectiu el pagament”.

“Fa 30 anys es va dotar el cos de força membres i ara aquestes persones s’han de jubilar”

Jordi Farré, Director del cos de bombers



Segons Farré, el 90% d’aquests serveis de rescat es produeixen a través de l’helicòpter. Cal recordar que el preu d’una maniobra d’aquest tipus, en cas de ser per negligència del sol·licitant, pot arribar als 6.800 euros per hora, tal com va aparèixer recollit en l’actualització de les tarifes del departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments publicada al BOPA, després d’ajustar-se a la variació de l’IPC.

“Cada any anirem analitzant les necessitats del cos per anar augmentant la plantilla”

Ester Molné, Ministra d’Interior



Farré va assenyalar que hi ha una xifra que equival a 50.000 euros del total dels rescats que no podrà ser cobrada, perquè “correspon a persones estrangeres o que són difícils o impossibles de localitzar”. L’altre 50% són persones del país o de territoris veïns de les quals es tenen totes les dades per poder fer la reclamació, va relatar.

El cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra d’Interior, Ester Molné, durant l’acte del patró del cos.Fernando Galindo

El director del cos va assenyalar que en un d’aquests rescats es va presentar “un recurs que feia referència a un error a l’informe dels bombers” al voltant “de la data o de l’hora”, però que “una vegada es va corregir s’ha tornat a llançar el rescabalament”.

UN 25% DE JUBILACIONS

En la celebració del mateix acte, Farré va anunciar que durant els pròxims anys hi haurà una trentena de persones del cos de bombers que assoliran la jubilació. Un fet que s’explica perquè fa “25-30 anys es va poder dotar de força membres la unitat i, com és normal, aquests s’han d’anar jubilant”. “I el repte serà justament planificar les formacions també adequades als temps actuals”, va explicar. Enguany, el nombre de places per suplir membres per jubilació ascendeix fins a nou. Farré també va celebrar que, a banda d’aquestes, s’opti per ampliar els efectius amb tres places de nova creació.

Per la seva part, la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, va relatar que “sempre quan hi ha una jubilació es cobreix immediatament” la baixa i que “cada any anirem analitzant una miqueta les necessitats del cos” per, “en funció de les possibilitats pressupostàries, anar augmentant la plantilla”. La xifra total d’efectius del cos antiincendis es quedarà en un total de 124, una ampliació en personal que no tenia lloc des de l’any 2015.

El director del cos va especificar que en aquesta nova creació de places suposarà “un repte fer la formació per a tantes persones” i que “tan aviat tinguem els edictes, d’acord amb la reglamentació actual, ho publicarem”. Farré va explicar que “el procés de contractació s’allarga bastant en el temps perquè són moltes proves i feixugues”, i “espero que pugui ser a final d’abril”.