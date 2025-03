Test ràpid d’infeccions de contagi sexual

Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Els centres d’atenció primària (CAP) de totes les parròquies faciliten des d’ahir la detecció ràpida d’infeccions de transmissió sexual, les anomenades ITS. Des de fa sis anys ja es facilitava la del VIH i ara s’incorporen proves d’hepatitis B i C i sífilis. Un diagnòstic exprés a través d’una punció al dit que serà molt més que això. “En quinze o vint minuts tindrem el resultat i es podrà no tan sols detectar-ho, també fer un acompanyament i un seguiment”, va explicar la secretària d’Estat de Salut, Cristina Pérez. L’acció s’emmarca en el pla de salut sexual i reproductiva, però s’avança a un document encara inacabat per “parar aquesta incidència a l’alça de les ITS i donar una resposta ràpida, àgil i confidencial a la ciutadania”. La secretària d’Estat va indicar que la incidència del 2024 encara no la podia avançar –va apuntar que les dades estan per tancar-se–, però va recordar, sobre les xifres del 2023, que “no tan sols a Andorra, sinó arreu del món, hi ha una tendència a l’alça de la sida, gonorrea, clamídia”. Al Principat en aquell període es van detectar 45 casos de clamídia (35 l’any anterior), 28 de gonorrea (15 l’any anterior) i tres de sífilis (el 2022 no se n’havia detectat cap).