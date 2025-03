El professorat de l’Escola andorrana suspèn la utilització de les tauletes a les aules

El professorat suspèn les tauletes a les classes. És una de les afirmacions que es poden desprendre de l’enquesta d’ús dels dispositius digitals a l’aula a l’Escola andorrana, presentada ahir al matí pel director d’Ensenyament Superior, Recerca i Innovació Tecnològica, Xavier Campuzano, en roda de premsa. En total, fins a un 82,3% dels docents de segona ensenyança consideren que el temps que es destina als dispositius digitals en l’àmbit escolar és excessiu, mentre que només el 14,2% estima que és adequat.

De la mateixa manera, el 69% dels professors creuen que l’actual model d’aparell electrònic té més desavantatges que beneficis. Campuzano considera que l’actual forma de procedir, basada en tauletes Apple propietat de l’alumne, no permet una supervisió per part del mestre sobre què fan els estudiants. “És una mena de telèfon mòbil que ens arriba a classe que no pot fer trucades, però la resta de coses es poden realitzar. I per molt que tinguem filtres al centre, al final el dispositiu no pot controlar les aplicacions que té instal·lades”, va declarar.

“Aquesta conclusió ens confirma que el canvi de model cap a dispositius portàtils, en aquest cas Chromebooks, serà encertat sobretot per reduir aquesta percepció dels professors i aquesta realitat de distractors i elements que són contraris a la concentració dels alumnes”, va assenyalar. Campuzano va detallar que des del Govern ja s’ha procedit a la compra de la segona remesa d’ordinadors, adquirint un total de 500 dispositius i fent una inversió de 200.000 euros.

Preguntat per si aquest canvi en el model educatiu és un pas enrere, Campuzano va assenyalar que “al contrari”. “Amb el pas dels anys, la indústria ha evolucionat moltíssim. Els fabricants tant de dispositius com d’aplicacions tenen un objectiu, que és maximitzar el nombre de persones. En aquest sentit, Apple ens ha creat dificultats per portar-ho a l’àmbit educatiu i volem canviar-ho”, va relatar. “Mantenim l’opció al digital, però fer-ho servir quan hi ha un propòsit amb un objectiu pedagògic. Creiem que hem d’educar els alumnes per a una societat que és tecnològica”, va asseverar.

Una altra dada que confirma la tendència en aquesta línia és que fins al 41% dels docents de primera ensenyança enquestats també estimen que farien la seva feina de la mateixa manera amb les tauletes electròniques i el 31,7% assenyala que podrien fer-la millor, inclús.

Per part dels alumnes, les dades són una mica diferents. Per exemple, el 71,5% dels estudiants de primer cicle de segona ensenyança consideren que el temps d’ús de dispositius digitals en l’àmbit escolar és adequat, mentre que només el 18,1% el veuen excessiu. També destaca la dada que fa referència al fet que el 63% dels joves de segon cicle de segona ensenyança assenyalen que es distreuen mirant coses que no són les tasques que s’estan fent a classe, mentre que el 50,2% manifesta que tenir obertes diverses finestres o aplicacions a la tauleta els fa més difícil concentrar-se.

De la mateixa manera, els alumnes de l’Escola andorrana són els segons d’Europa, per darrere de Dinamarca, que més hores dediquen als recursos digitals en activitats de classe. Un total de tres hores i trenta minuts. Per posar en context la dada amb els veïns, a Espanya s’hi dedica una hora i quaranta-dos minuts i a l’estat francès un total d’una hora i divuit.