Publicat per Daniel Muñoz Creat: Actualitzat:

Ester Molné estima que les graelles salarials presentades als cossos especials són competitives a nivell internacional. La ministra de Justícia i Interior ha afirmat durant l’acte de celebració del patró del Cos de Bombers que “la voluntat és millorar la política retributiva, però, òbviament, dins de les possibilitats del govern”. “Fa no molt va sortir un sindicat i parlava d’una demanda d’increment del 20 o 40% i evidentment això és una postura allunyada”, ha explicat. Segons Molné, “això no vol dir que no hi pugui haver algun cos que té algun salari base al qual sí que li falta una miqueta de competitivitat” i que “amb això sí que hi ha una miqueta de marge”. “S'ha d'analitzar cas per cas i veure. De fet, el que vam proposar és que els sindicats fessin una contraproposta”, ha detallat.

D’igual manera, durant la celebració s’ha anunciat l’aprovació de 12 places noves de Bombers de cara a 2025. Nou d’elles són degut a la jubilació de membres del cos i 3 per ser llocs de treball de nova creació. “Enguany ens presentem davant d’una de les plantilles més nombroses de la història del cos”, ha explicat el director del Cos de Bombers, Jordi Farré. Molné també s’ha mostrat oberta a estudiar qualsevol millora que sigui proposada des del cos. També s’ha anunciat un acord de treball entre Bombers de Catalunya i d’Andorra. Aquest permetrà dur a terme accions de suport de manera coordinada, en cas de ser necessari, en situacions que així ho requereixin.

En aquest sentit, Molné també ha anunciat l’adquisició d’un camió autobomba amb la voluntat “de dotar a Bombers dels estris necessaris” per a “poder fer de la millor forma possible la seva tasca”.