Les reserves d’esmena mostren les divergències en inversió estrangera

Xoc per les divergències en matèria d’inversió estrangera i cessió obligatòria de pisos buits –profundes o salvables– durant el debat de les reserves d’esmena a la Llei òmnibus. El cap de Govern, Xavier Espot, va negar ahir que la Llei òmnibus sigui benèvola amb la inversió estrangera. L’acusació la va llançar el conseller de Concòrdia Pol Bartolomé. Bartolomé va afirmar que el Govern ha estat contundent prenent determinades decisions (intervenció dels lloguers, per exemple) i que la llei aprovada preveu mesures dures en alguns aspectes (cessió obligatòria de pisos buits o la revocació de llicències d’apartaments turístics), però, pel que fa a inversió estrangera, “hem pecat de timidesa, parcialitat i manca de puntualitat”, va dir. Espot va admetre haver estat “excessivament contundents” en alguns àmbits de la llei, però va defensar, alhora, la limitació proposada de la inversió estrangera: “Hem passat d’un sistema, el que es va aprovar el 2012, en què una persona o una societat no tenia cap mena de limitació en l’adquisició de béns immobles, a aplicar un topall de compra de dues unitats immobiliàries.” “Crec, sincerament, que hem assolit un bon punt d’equilibri”, va afegir el cap de Govern amb referència a la llei. Bartolomé va insistir en el fet que “es deixa oberta l’aixeta” a la inversió estrangera mentre que, per una altra banda, s’és “agressiu” i això –va assegurar– és “un mal plantejament econòmic”.