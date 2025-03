Un jove trenca el nas a un company de feina a un local de nit del Tarter

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Un resident de 23 anys va ser detingut la matinada d'ahir per donar un cop de puny a un company de feina a un local de nit del Tarter, segons informa la policia. L'agressió va provocar-li una fractura al nas i un tall sota un ull a la víctima. El cos de seguretat indica que el jove està acusat d'un delicte contra la integritat física i moral.

El mateix establiment nocturn del Tarter va ser l'escenari d'una altra detenció la matinada de dilluns. En aquest cas la policia va arrestar un home de 36 anys per incomplir dues ordres d'expulsió administratives i per insultar els agents durant la intervenció. L'home va ser condemnat en un judici ràpid a una nova expulsió del Principat com a substitució de la pena de presó, tot i que finalment va acabar al centre penitenciari de la Comella perquè el servei d'ordre assenyala que va ser controlar de nou a territoria andorrà incomplint la sentència.

MDMA i heroïna

Les intervencions de la policia durant aquesta setmana han comportat dues detencions més. Un arrest va tenir lloc a un local d'oci nocturn d'Arinsal en trobar els agents un home de 41 anys amb 0,3 grams d'MDMA i mitja pastilla d'heroïna. L'altre detingut va ser un joves de 22 anys controlat a Encamp quan conduïa amb una taxa d'alcoholèmia d'1,10 grams per litre de sang.