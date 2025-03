Un home se salta l'ordre d'allunyament contra la dona i els fills

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Un home, de 45 anys, va ser arrestat ahir per saltar-se l'ordre d'allunyament que havia imposat la seva dona després de patir violència de gènere, segons informa la policia. La prohibició determinava que el detingut no podia apropar-se al domicili i tampoc tenir cap mena de comunicació amb la seva parella i els fills menors, fet que es va saltar i va ser detingut per un presumpte delicte contra la funció pública i contra la intimitat i la inviolabilitat del domicili.