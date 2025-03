Estudiants de cuina d'Andorra participen als premis Lladonosa

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Els estudiants de cuina i sala d’Andorra tindran l’oportunitat de participar per primera vegada als Premis Lladonosa, un prestigiós concurs gastronòmic impulsat pels germans Torres en homenatge al xef català Josep Lladonosa i Giró. Enguany, els guardons han traspassat per primera vegada les fronteres de Catalunya per arribar al Principat i incorporar la participació dels estudiants andorrans, en una edició que suposa una novetat destacada.

Aquest matí s’ha presentat al Lycée Comte de Foix la cinquena edició del concurs, amb una demostració gastronòmica a càrrec dels xefs Carles Flinch, de Can Manel, i Pep Moreno, del restaurant Deliranto. Els cuiners han elaborat plats amb productes andorrans i catalans per mostrar l’excel·lència de la cuina de proximitat.

El certamen, que segueix un format similar al del programa 'Masterchef', seleccionarà els millors estudiants de cuina i sala de Catalunya i Andorra. La fase prèvia de selecció es farà en línia, i posteriorment es duran a terme dues semifinals, un Premi Social i la gran final, prevista per al mes de maig.