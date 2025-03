Acció Feminista s’afarta de la manca d’avenços polítics en l’avortament

Acció Feminista denuncia el procés lent i discrecional que s’està seguint en les negociacions per a la despenalització de l’avortament. Tal com va explicar la presidenta de l’associació, Laia Ferré, en declaracions al Diari, “seguim molts anys en la mateixa situació” i “veiem que no avança”. Aquest és un dels principals descontentaments que han portat l’entitat a manifestar-se el pròxim 8 de març a Barcelona i no a Andorra. “Anirem a Catalunya perquè és on van la majoria de dones que volen avortar perquè aquí no poden”, va detallar Ferré, que també va recordar que no es “tracta només de despenalitzar l’avortament”, sinó “de donar una assistència i acompanyament a les dones”. En aquesta línia i com a tall d’exemple, Ferré va fer referència al servei integral d’atenció a la dona (SIAD), que cataloga “d’insuficient” i de ser una eina a la qual “se li ha de donar més visibilitat”.

La presidenta va destacar que “estem organitzant la manifestació des de l’any 2018” i que “no cal que siguem nosaltres les que la convoquem també aquest any. No tenim aquesta obligació”. “A Catalunya, per exemple, aquestes són organitzades per moltes associacions que treballen per treure-la endavant. No tan sols una”, va detallar. Tal com va apuntar Ferré, al país “falta suport” per dur a terme tota aquesta mena d’iniciatives i és a Catalunya on es troba “una implicació directa”. Ferré no descarta en el futur tornar a muntar la manifestació al Principat, però “necessitem més predisposició per part de la classe política” i “més associacions que s’hi sumin”.

“Convoquem la manifestació des del 2018. No l’hem d’organitzar nosaltres sempre”

Laia Ferré, Presidenta Acció Feminista



D’aquesta manera, Acció Feminista es manifestarà demà a la capital catalana. El punt de trobada per a les dones andorranes que vulguin assistir-hi serà a les cinc de la tarda a la cruïlla que hi ha entre Gran Via i el carrer Aribau. La concentració començarà en la plaça Universitat a les sis de la tarda. Aquesta manifestació ha estat convocada per l’Assemblea 8-M.