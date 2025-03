Torres referma la sostenibilitat com a eix del model turístic

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, va refermar el compromís del Principat amb la innovació, la sostenibilitat i la seguretat com a pilars fonamentals del model turístic. Ho va fer durant la Cimera ministerial d’alt nivell, celebrada a la Fira de Turisme ITB de Berlín, una de les més importants del sector. Torres va convidar els líders del camp turístic a visitar el Principat per conèixer totes les oportunitats que ofereix el país. “El nostre compromís amb l’excel·lència, la seguretat i la sostenibilitat ens permet avançar amb determinació en aquest camí”, va assenyalar el ministre.

La trobada d’ahir va abordar diverses qüestions, destacant el turisme com una força transformadora per a la cooperació, la comprensió i la pau. Per al ministre andorrà el turisme es tracta “d’una eina de transformació social i de diàleg entre les diferents nacions”.