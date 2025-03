Testos ràpids d'infeccions de transmissió sexual als CAP

Publicat per Dolors Moreno Santa Coloma Creat: Actualitzat:

Fa 6 anys que els CAP ja ofereixen la prova de detecció ràpida del VIH i des d'avui incorporen testos per diagnosticar hepatitis B i C i sífilis. Es tracta d'una acció emmarcada en el pla de salut sexual i reproductiva que està per tancar, però la secretaria d'Estat de Salut, Cristina Pérez, ha assenyalat que s'han volgut avançar davant l'augment de la incidència de les ITS. "No és només detectar-lo, també es farà un acompanyament i un seguiment", ha indicat Pérez. En el cas de testos positius es farà la derivació de la persona a medicina interna per confirmar el diagnòstic i iniciar el tractament. Els menors de 16 anys hauran d'anar acompanyats del tutor per fer-se la prova.

En la mateixa compareixença, al CAP de Santa Coloma, s'han donat les dades actualitzades del servei d'atenció integral d'atenció a la dona (SIAD). L'any passat van ser 41 persones les que s'hi van adreçar (35 al 2023) i la gran majoria per sol·licitar informació sobre com interrompre l'embaràs.