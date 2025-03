Mor l'advocada i expolítica França Riberaygua

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

França Riberaygua Marme, advocada i expolítica, ha traspassat avui als 56 anys a causa d'una llarga malaltia. La lletrada difunta té una llarga trajectòria en l'exercici del món del dret i va desenvolupar la carrera política a Liberals d'Andorra i a Terceravia. Riberaygua va ser vicepresidenta de Liberals i va deixar el càrrec i la militància el juny del 2018. La renúncia va arribar després del pacte de Liberals amb el PS per a les eleccions generals del 2019 i les desavinences sorgides al comitè parroquial escaldenc.

L'advocada es va vincular després a Terceravia, el projecte nacional que va posar en marxa Josep Pintat, i es va presentar a les generals del 2019 com a número 2 de la candidatura parroquial d'Escaldes. La llista estava liderada per Josep Pubill, però no van aconseguir entrar al Consell General.

El funeral per França Riberaygua serà demà a les 15.30 hores a l'església de Sant Pere Màrtir d'Escaldes i la família rebrà el dol demà de les 10 a les 13 hores al tanatori nacional d'Escaldes.