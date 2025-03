La manca de recursos frena el pla estratègic de museus 2017-2023

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El pla estratègic de museus 2017-2023 es va concebre amb l’objectiu de modernitzar i potenciar el sector museístic del país, amb la voluntat de fer-lo més atractiu per als residents i turistes. No obstant això, la seva execució no ha estat exempta de dificultats. Diverses accions previstes no s’han pogut materialitzar a causa de la manca de recursos financers i humans, així com per canvis de prioritats del Govern. Entre les principals mancances destaca la no creació del registre de museus d’Andorra i del reglament general per regular-ne el funcionament, aspectes que haurien de proporcionar un marc normatiu estable per al sector. Tampoc no s’han desenvolupat algunes eines digitals previstes, com ara les aplicacions intramurs per enriquir l’experiència del visitant o la implementació de pantalles tàctils informatives en punts clau del país. Així es desprèn de la resposta escrita del Govern a la parlamentària del PS Susanna Vela, que va preguntar sobre el desenvolupament del pla estratègic de museus 2017-2023 i del pla estratègic de cultura 2030.