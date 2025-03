L’hospital va situar la infermera sota les ordres “de la seva assetjadora”

Publicat per Joan Ramon Baiges Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L’acomiadament no causal d’una infermera del SAAS després de 30 anys de servei ha generat una forta reacció de l’USdA, que ahir va denunciar en un comunicat que “ha estat sotmesa a assetjament laboral per part d’un superior” i, malgrat patir greus problemes de salut derivats d’aquesta situació, l’hospital no ha actuat per protegir-la ni ha investigat les denúncies.