L'endeutament públic va representar el 35,5% del PIB el 2023

L'endeutament públic el 2023 va representar un 35,5% del producte interior brut (PIB), uns 1.241 milions d'euros, fet que representa un alleugeriment de l'endeutament públic total. Així ho ha fet públic aquest matí el departament d'Estadística, explicant que en l'àmbit intern, la situació econòmica ha millorat, tenint en compte que el PIB real el 2023 va augmentar un 2,6% situant-se en els 2.891 milions d'euros. En aquest sentit, la consolidació de les bones perspectives postpandèmiques ha permès assolir un creixement rècord en el qual destaquen les aportacions del sector de la construcció, amb un augment del 5,9%, i del sector serveis, amb un creixement del 2,7%.

El saldo per compte corrent de la balança de pagaments ha representat, de mitjana, un 13,6% del PIB pel període 2021-2023. Aquesta dada se situa per sobre del llindar recomanat per l'autoritat monetària (entre -4% i +6%), apunta estadística, informant que l'indicador de persones en risc de pobresa per al 2023 se situa en el 13,6% de la població total, una dada superior a la del 2022 (13,3%) i inferior a la del 2021 (14,7%). Si no es tenen en compte els ingressos provinents d'ajuts i prestacions socials, la xifra del 2023 creix fins al 20,6%.

La capacitat neta de finançament o endeutament de l'economia andorrana, per al 2023, el país presenta un saldo positiu equivalent al 14,1% del PIB. En la casuística andorrana, tenir un superàvit per compte corrent indica que el Principat és un país exportador net, és a dir, rep més saldos de l'exterior dels que envia fora de les seves fronteres. Per al mateix any, la balança neta de productes energètics, diferència entre les exportacions i les importacions d'energia, ha assolit un valor negatiu de ‒4,6% respecte del PIB, dada superior al dèficit registrat l'any 2022 (‒6,6%) i inferior al de l'any 2021 (‒3,8%).

La creació de nous llocs de treball, recolzada principalment en els sectors de la construcció, l'hoteleria, les activitats immobiliàries i els serveis empresarials, ha impulsat el nombre d'assalariats durant l'any 2023 un 4,4%. Aquest increment de la força de treball ha repercutit positivament en la taxa d'activitat, que durant el període 2021- 2023 ha crescut 0,7 punts, fins a representar de mitjana el 84,4% de la població activa. Per la seva banda, els treballadors més joves (d'entre 15 i 24 anys) s'han beneficiat de l'increment de la demanda de mà d'obra, i la taxa d'atur d'aquest grup d'edat s'ha rebaixat fins al 5,8% per a l'any 2023, la qual cosa representa una millora notable si es compara amb els anys anteriors 2022 (10,1%) i 2021 (15,3%).