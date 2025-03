El SAAS destaca que la infermera acomiadada mai havia denunciat cap assetjament laboral

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Les acusacions de l'USdA sobre l'assetjament laboral per part d'un superior envers la infermera que ha estat acomiadada recentment ha aixecat un fort rebuig a l'hospital, segons ha pogut saber el Diari. Sanitaris del centre mèdic neguen que s'hagi produït qualsevol tipus de situació d'abús durant els anys que ha format part de la plantilla. El SAAS afirma en un comunicat que no consta cap denúncia d'assetjament laboral a aquesta empleada i rebutja les acusacions de la branca sanitària de l'USdA respecte als problemes que hauria patit la treballadora en la relació amb la seva cap.

La direcció de l'hospital remarca que el comiat de l'empleada s'ha produït per "motius estrictament no causals" i s'ajusta a la normativa de relacions laborals. La infermera es va reincorporar al lloc de feina el passat 13 de gener i es va fer la corresponent valoració de salut de la treballadora per part del Servei de Salut Laboral del SAAS en compliment del que disposa la llei de seguretat i salut al treball vigent per situar-la al lloc de feina.

L'acomiadament de la treballadora estaria directament relacionat amb problemes en l'exercici de la professió, segons les mateixes fonts. Tot i haver estat responsable de diversos episodis laborals qüestionables, l'hospital no va arribar a obrir-li mai un expedient per una falta molt greu i en tornar d'una baixa d'un any hauria estat assignada a un altre departament on tampoc va ser satisfactori el rendiment per a cap de les dues parts. La infermera acomiadada ha treballat a diferents serveis al llarg dels anys al SAAS.