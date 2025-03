El Govern destitueix Noelia Souque però la recol·loca d’ambaixadora

La destitució de Noelia Souque s’ha acabat formalitzant tot i que el Govern la recol·loca en un càrrec alternatiu i nega que el relleu com a secretària d’Estat d’Afers Financers Internacionals estigui relacionat amb el descontentament per les maneres de fer de la número 2 del ministeri liderat per Ramon Lladós. Souque abandonarà les funcions en les pròximes setmanes –ja té substituta, Lorena Jordana Carmona– i passarà a ocupar unes funcions de nova creació, les d’ambaixadora per a la cooperació transfronterera. Per què aquesta nova missió diplomàtica? El ministre portaveu, Guillem Casal, la va atribuir a una decisió “estratègica” enfocada a reforçar les relacions amb els estats veïns i els territoris limítrofs –Catalunya i Occitània– ara que hi ha projectes d’envergadura sobre la taula com la zona franca, el desdoblament de la línia elèctrica amb l’estat veí del sud o la col·laboració per impulsar una línia de tramvia des de la Seu fins a Andorra, a banda de tots els que s’emmarquen a la Comunitat de Treball dels Pirineus. “Són projectes que requereixen un seguiment més específic”, va defensar Casal, que va indicar que la nova figura té precedents “al nostre voltant”.

Jordana, defensant la tesi a l'UdA.

“Si no estiguéssim satisfets amb la seva tasca no li proposaríem aquesta nova responsabilitat”, va defensar Casal en la roda de premsa posterior al consell de ministres. Posteriorment, en l’acte d’entrega de la Creu dels Set Braços a l’excap de Govern Marc Forné, es referia al nou nomenament el cap de l’executiu, Xavier Espot. “És una plaça que preveu la llei del cos diplomàtic, no ens hem inventat res i l’hem creat perquè realment creiem que hi ha una necessitat efectiva i real de tenir una persona amb pes polític, amb capacitat diplomàtica, d’interacció amb els països i les regions veïnes en l’àmbit de la cooperació transfronterera”, va reblar. Com ja havia fet Casal abans, Espot va parlar dels equivalents a l’entorn com la decisió del govern català de posar l’exalcalde de la Seu Joan Ganyet al capdavant del Comissionat per a les relacions interpirinenques. “Calia tenir una persona que comandés tot el que està relacionat amb la cooperació transfronterera de manera unificada i amb un estatus polític i diplomàtic suficient per interactuar de tu a tu de manera adequada amb les nostres regions veïnes”, va insistir. I Souque és la persona idònia per “empenta” i “capacitat”. “No estem sobrats de talent i hem de saber posar les persones allà on creiem que ho poden fer millor”, va argumentar el cap de Govern.

Acció, el partit de la futura ambaixadora, es va pronunciar sobre el relleu en un comunicat per, més enllà de celebrar les noves funcions, destacar l’empremta que deixarà per les que abandonarà aviat, sent peça “fonamental” de la negociació i tancament de vuit convenis de no doble imposició o del treball per cloure el protocol de serveis financers de l’acord d’associació. El rerefons és que ja feia dies que el càrrec penjava d’un fil per la falta d’entesa amb l’Autoritat Financera Andorrana, la patronal bancària i el mateix ministre Ramon Lladós.

Guillem Casal, Ministre portaveu





Souque dependrà ara del ministeri d’Afers Exteriors –“s’incorpora dins de la jerarquia diplomàtica”, va precisar el portaveu– i la creació del càrrec no implicarà una estructura específica; les tasques les desenvoluparà a l’edifici administratiu. El relleu s’hauria de formalitzar durant el mes de març. Lorena Jordana és doctora per la Universitat d’Andorra i professora i coordinadora del bàtxelor en administració d’empreses i del diploma professional avançat en administració i finances de l’UdA. Quant a la seva formació, el Govern va indicar que és graduada en Administració d’Empreses, màster en Dret financer i tributari i té el títol de màster en Economia europea del College d’Europe.

El Govern incrementa en un 5,2% les subvencions a les empreses que contracten persones sense feina i inscrites al servei d’Ocupació. L’any passat un centenar de treballadors es van beneficiar d’aquests programes dirigits al foment de l’ocupació, inclòs l’enfocat als joves.

S’obre la convocatòria per sol·licitar ajuts per a empreses i entitats que promoguin la igualtat de gènere. La partida prevista al pressupost del 2025 per a aquests ajuts és de 70.000 euros, un 7,69% més que el 2024.