Esmenes dels socialdemòcrates al projecte de llei del Codi de Duana

La presidenta suplent del grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, va entrar ahir tres esmenes al projecte de llei del Codi de Duana, entre les quals es troba la d’incorporar editorials i llibreries al règim de franquícia de drets i taxes duaneres, així com la cerca de mesures per facilitar la importació i exportació d’obres i instruments culturals per tal de donar compliment a la disposició final vuitena de la llei de l’Estatut de l’artista del Principat d’Andorra, afirma el grup parlamentari.