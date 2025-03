Els serveis d’emergència realitzen el simulacre nacional d’allaus

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Els serveis d’emergència van realitzar ahir el simulacre nacional d’allaus a l’estació d’Arcalís, fent ús de l’helicòpter i amb la participació de diverses unitats de bombers, Protecció Civil, policia, SUM, la Creu Roja i personal de les estacions. Durant la jornada es van revisar i posar a prova els protocols d’actuació per garantir una coordinació òptima, tant en situacions d’emergència ordinàries com no ordinàries, segons va informar Protecció Civil a les seves xarxes socials, apuntant que l’objectiu principal és optimitzar el temps de resposta davant de possibles accidents, reforçant així la seguretat.