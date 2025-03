El d’aquest any ha estat el cinquè hivern més càlid registrat des del 1950

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aquest hivern ha estat el cinquè més càlid des del 1950 i és la primera vegada que es donen dos hiverns consecutius amb una anomalia superior als 1,5 graus, segons informa Acció Climàtica. La temperatura més alta es va registrar l’1 de desembre a Aixàs, amb el termòmetre que es va enfilar fins als 19,6 graus, mentre que la més baixa va ser de -13,3 graus, registrada el 8 de febrer passat a les Fonts d’Arinsal. Els tres mesos d’hivern han estat càlids i no s’han produït temperatures rècord, sinó que tant les mínimes com les màximes han estat per sobre del normal amb continuïtat.