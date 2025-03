Creu dels Set Braços per a Marc Forné

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Govern va atorgar ahir la tercera Creu dels Set Braços que lliura l’executiu a Marc Forné Molné, cap de Govern entre el 1994 i el 2005. La cerimònia es va celebrar a la sala d’actes de la Universitat d’Andorra, amb la presència d’autoritats del país, incloent-hi el cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor. En el seu parlament, Espot va fer èmfasi en “la petjada fonamental que va deixar Marc Forné per entendre l’Andorra actual” i en la passió per la política d’algú que “va llegir i comprendre molt bé el context del moment, el de l’Europa de principi dels anys noranta”, que vivia canvis substancials, des de la caiguda del Mur de Berlín i la reunificació d’Alemanya fins a l’enfonsament de la Unió Soviètica, així com el desenvolupament i la consolidació de la dimensió política del projecte d’integració europea.