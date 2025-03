Publicat per Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

FEDA, l'Agora International School, MoraBanc i Andorra Telecom han sumat esforços per organitzar al llarg d'aquest 2025 un cicle de conferències per commemorar l'Any Internacional de la Física i la Tecnologia Quàntiques, una iniciativa global patrocinada per les Nacions Unides d'un any de durada que pretén reconèixer la importància de la ciència i la tecnologia quàntiques i enfortir les capacitats nacionals per a l'educació i la investigació científiques, així com apropar aquests coneixements al públic general.

En un inici s'han programat cinc conferències -quatre ja confirmades i una a l'espera d'acordar les dates- que aniran a càrrec de reconeguts noms del sector. A més, es treballa per comptar amb la presència de cara al juny de Sheldon Glashow, Premi Nobel de Física el 1979 si les seves circumstàncies personals ho permeten tenint en compte la seva avançada edat i el fet que actualment resideix als Estats Units.

El director general de FEDA, Albert Moles, ha estat l'encarregat aquest dijous d'anunciar l'organització de les ponències, que han estat impulsades per Carles Moreno, professor de l'Agora International School. Des de la parapública, doncs, s'ha posat en relleu que l'esdeveniment suposa "una bona oportunitat per convidar a les escoles i a la societat andorrana a conèixer què és la física quàntica", una ciència "que avui en dia està molt desenvolupada" i sobre la qual "hi ha molta investigació i moltes aplicacions tècniques". L'objectiu de FEDA amb aquest cicle, per tant, "és educar" sobre aquesta temàtica, ja que en els seus més de cent anys d'història encara costa apropar-la a la societat.

Per la seva banda, l'impulsor del cicle, Carles Moreno, ha recordat que, a banda de les seves aplicacions tecnològiques, la física quàntica "forma part del més íntim de l'ésser humà, que són els seus àtoms", per la qual cosa ha ressaltat que, amb les mateixes lleis, "podem explicar la tecnologia i l'ésser humà".

El cicle, sota el títol 'El fascinant món de la física quàntica', celebrarà la primera de les conferències el 19 de març i anirà a càrrec de la professora i doctoranda de la Chalmers University of Technology de Göteborg (Suècia), Ariadna Soro, qui reflexionarà al tomb dels 'Mites i veritats de la tecnologia quàntica'. La cita serà a les 18.30 hores, a la seu central de MoraBanc. En la segona cita, el 15 d'abril, el mateix Carles Moreno presentarà "un passeig per la física quàntica a través de l'art" en una xerrada titulada 'Entre partícules i pinzells'.

Al llarg de l'any s'aniran anunciant els indrets i horaris d'altres cites, per a les quals es comptarà amb experts de la talla d'Eugenio Roldán (Universitat de València) el 26 de maig, Sonia Fernández Vidal (doctora en Òptica Quàntica i autora) el 23 de setembre o Juan Ignacio Cirac (director de l'Institut Max Planck) entre els mesos d'octubre i novembre (encara per confirmar). Moltes de les xerrades es podran seguir en directe per streaming a través del canal web d'andorradifusio.ad i seran gratuïtes. Només caldrà, doncs, inscriure's prèviament.